"سيتي جروب" تعزز أصولها بتوظيف 2300 شخص في آسيا

المصدر: واشنطن - د ب أ

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مجموعة سيتى جروب الأمريكية للخدمات المالية، تعتزم توظيف نحو 2300 شخص فى هونج كونج وسنغافورة كجزء من خطط لتعزيز الاصول الخاضعة للإدارة فى المنطقة .

ونقلت الصحيفة عن بيتر بابي، رئيس عمليات المجموعة في آسيا والمحيط الهادئ، قوله إن خطة ضم 1100 مصرفي خاص ومدير علاقات بالإضافة إلى 1200 موظف تقني وتشغيلي هي جزء من هدف المجموعة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها لتنمية الأصول الخاضعة الإدارة من أجل العملاء في آسيا لتصل قيمتها إلى 450 مليار دولار بحلول عام 2025، من حوالي 300 مليار دولار الآن.

وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنها تخطط للخروج من الخدمات المصرفية للأفراد في 13 سوقا في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من إصلاح استراتيجي، على الرغم من أنها ستواصل خدمة الشركات والعملاء المصرفيين من القطاع الخاص في تلك الأسواق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

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