«ستاندرد» و«داو» يبلغان قمماً قياسيةً بعد أرباح وفيرة لبنوك كبرى

المصدر: نيويورك - رويترز

بلغ المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو أعلى مستوياتهما على الإطلاق اليوم، إذ اختتم مورجان ستانلي تقارير الأرباح من أكبر البنوك الأمريكية بالإعلان عن ربح كبير، بينما أدى التفاؤل إزاء انتعاش اقتصادي قوي لوضع المؤشرات الرئيسة على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 22.17 نقطة بما يعادل 0.07% إلى 34058.16 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع 3.72 نقاط أو 0.09% إلى 4174.14 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 20.35 نقطة أو 0.14% إلى 14059.11 نقطة.

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