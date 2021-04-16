أسهم اليابان تغلق مرتفعة بدعم شركات الرقائق

المصدر: طوكيو - رويترز

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة قليلاً، اليوم، إذ صعدت أسهم شركات الرقائق ذات الثقل، بيد أن مخاوف بشأن توقعات الشركات كبحت المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.14 بالمئة إلى 29683.37 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.09 بالمئة ليغلق عند 1960.87.

وربحت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أن أعلنت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات عن زيادة 19.4 بالمئة في أرباح الربع الأول بفعل طلب قوي على الرقائق.

وزاد سهم أدفانتست 0.38 بالمئة، وربح سهم طوكيو إلكترون 0.37 بالمئة، وقفز سهم رينيساس إلكترونيك 2.48 بالمئة.

لكن شينغو أيدي الخبير الاستراتيجي المعني بالأسهم لدى معهد الأبحاث إن.إل.آي، أشار إلى أن المستثمرين يتوخون الحذر بشأن توقعات الشركات قبيل موسم الأرباح الذي يبدأ الأسبوع القادم، إذ إن توقعاتهم مرتفعة للغاية.

ونزل سهم توشيبا 6.03 بالمئة بعد تقرير ذكر أن المجموعة العملاقة أبلغت مقرضيها بأنها تعتزم رفض عرض استحواذ من شركة الاستثمار المباشر سي.في.سي كابيتال بارتنرز.

وكان سهم توهو، الذي زاد 3.95 بالمئة، الرابح الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي، وتلاه سهم ماوري جروب الذي ربح 3.18 بالمئة، ودايوا هاوس إندستري الذي ارتفع 3.06 بالمئة.

وكان سهم طوكيو إلكتريك باور، الذي هبط 4.73 بالمئة، الخاسر الأكبر بالنسبة المئوية على نيكاي، وتلاه سهم شارب الذي فقد 3.07 بالمئة وسكرين هولدينجز الذي نزل 2.92 بالمئة.

وتقدم 117 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 106.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز