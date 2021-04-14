"فوجيتسو" و"تريند" توحدان جهودهما لإطلاق حلول لتأمين شبكات الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كل من شركة فوجيستو المحدودة المتخصصة في معدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتريند مايكرو إنكوربوريتد المتخصصة في مجال الأمن السحابي، عن توحيد جهودهما لإطلاق حلول لتأمين شبكات الجيل الخامس الخاصة.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم اختبار فعالية حلول تريند مايكرو الأمنية الخاصة بشبكات الجيل الخامس الخاصة عبر محاكاة بيئة مصنع ذكية بالإضافة إلى بيئة العمل التشغيلية من فوجيتسو قبل إطلاق هذه الحلول للجمهور.

وقد توسع نطاق شعبية تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس الخاصة مؤخراً نظراً لتنامي أهمية استخدامها داخل المصانع الذكية الحقيقية حول العالم ، حيث سيربط الاتصال والأتمتة جميع أجهزة المصنع وتطبيقاته بالإضافة إلى تطوير قدرات المنتجات التي يقدمها وأدائه بصورة عامة.

ولكن بالنظر إلى أن بيئة تكنولوجيا المعلومات الواسعة ضمن بيئة التكنولوجيا التشغيلية قد تقود إلى التعرض لخطر الهجمات السيبرانية، تبرز الحاجة الملحة لتبني إجراءات أمنية لتوفير الحماية اللازمة لشبكات الجيل الخامس الخاصة ضد التهديدات المحتملة.

ومن جانبه سلط تومونوريو جوتو، المسؤول التنفيذي ونائب رئيس الشركة المسؤول ومدير مكتب خدمات الجيل الخامس في شركة فوجيتسو الضوء على أهمية خدمات الجيل الخامس قائلاً :" نسعى إلى أن نساهم في تشكيل مجتمعات تعزز فيها خدمات الجيل الخامس التواصل بين الأشخاص والربط مع المنتجات والخدمات في الوقت الفعلي بالإضافة إلى حل المشاكل التي يواجهها العالم".

وأضاف جوتو قائلاً:" من هذا المنطلق فإن هذه الحلول الأمنية التي طورناها يداّ بيد مع تريند مايكرو هي بمثابة تكنولوجيا رئيسية لتطبيق خدمات الجيل الخامس في المناطق الحيوية ، حيث سنعمل في فوجيتسو على استكمال جهودنا التعاونية مع تريند مايكرو لتقديم نموذج يحتذى به حول أهمية التكاتف لإطلاق خدمات وحلول إبداعية".

علاوة على ذلك، عملت كل من تريند مايكرو وفوجيتسو على دمج حل تريند مايكرو لشبكات الجيل الخامس في نظام خاص للجيل الخامس يحاكي بيئة مصنع ذكي حقيقية ومزودة بكاميرات مراقبة ذات خصائص متقدمة ومركبات موجهة أوتوماتيكياً في مختبرات فوجيتسو في مدينة كاوساكي في اليابان. وفي إطار هذه التجربة المتقدمة، تم استخدام هذه البيئة لوضع تصور لحالة الأنظمة وأمانها وإدارتها مركزياً ، إلى جانب ربط بيانات الكشف عن التهديدات والحماية منها للأجهزة والشبكات.

ومن جهته أعرب معتز بن علي نائب الرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً :"توحيد جهودنا مع شركة فوجيتسو للتعامل مع التهديدات المتنامية في مجال الأمن السيبراني لشبكات الجيل الخامس الخاصة ينطوي على أهمية كبيرة، إذ سيمكننا ذلك من تأمين المصانع الذكية وضمان الاستمرارية دون انقطاع الإنتاج بسبب التهديدات الأمنية".

وفيما يتعلق بآلية توظيف حل Mobile Network Security من تريند مايكرو لتأمين المصانع الذكية، فقد تم الاستفادة من أمان نقطة النهاية الذي ينطوي عليه هذا الحل في شريحة SIM التي تتضمنها أجهزة إنترنت الأشياء وأمان الشبكات التي تعمل ضمن نظام الجيل الخامس الخاص. ويقدم هذا الحل عدداَ من المزايا الإضافية تشمل، الحماية والكشف ضد التهديدات الأمنية التي تستهدف شبكات الجيل الخامس، ومصادقة الأجهزة التي تحاول الاتصال بشبكة الجيل الخامس، وحظر الاتصالات غير المصرح بها في الوقت الفعلي.

بناء على هذه الميزات، فإن حل تريند مايكرو يحمي المصانع الذكية من التهديدات الداخلية المتمثلة في الأجهزة غير المصرح بها، أو التي تحتوي على برامج خبيثة ، بالإضافة إلى التهديدات الخارجية المتمثلة في محاولة التسلل إلى المصنع من خلال شبكة الجيل الخامس.

ومن الجدير بالذكر، أن شركتي فوجيتسو وتريند مايكرو ستجريان تجربة ميدانية حتى سبتمبر 2021 في مصنع فوجيستو في أوياما ، حيث ستقود النتائج التي تخلص إليها هذه التجربة إلى تحديد الكيفية التي سيقوم بها الشركاء في تسويق الحلول الأمنية لشبكات الجيل الخامس الخاصة.

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