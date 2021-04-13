«بتكوين» إلى قمة غير مسبوقة قبيل طرح عام أولي لكوينبيس

المصدر: لندن - رويترز

بلغت بتكوين قمة غير مسبوقة عند 62 ألفاً و741 دولاراً، أمس، لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021، وتبلغ ذروة جديدة قبل يوم من الطرح العام الأولي لكوينبيس.

ويعتبر إدراج أكبر منصة أمريكية للعملات المشفرة على المؤشر ناسداك (اليوم الأربعاء) انتصاراً تاريخياً لمناصري العملات المشفرة.

وارتفعت أكبر العملات المشفرة في العالم، التي يتنامى قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، بما يصل إلى 5% أمس، كما بلغت منافستها الأصغر إيثيريوم ذروة عند 2205 دولارات.

كانت شركات كبرى قد أبدت قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها بي.إن.واي ميلون وماستركارد وتسلا.

وتجاوزت بتكوين حاجز الستين ألف دولار أوائل الشهر الماضي بدعم من شراء تسلا عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار لميزانيتها العمومية، وكان نطاق تداولها ضيقاً على مدار الأسبوعين الأخيرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز