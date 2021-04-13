رغم تغريم شركته.. ثروة جاك ما ترتفع بمقدار 2.3 مليار دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن ثروة رجل الأعمال الصيني، جاك ما، ازدادت بمقدار 2,3 مليار دولار بعد أن قامت السلطات الصينية بتغريم شركة "Alibaba" التي أسسها بـ 2,78 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أن سعر أسهم الشركة في الولايات المتحدة ازداد بعد ذلك بمقدار 9,3% وهذا أكبر مؤشر خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ويحتل جاك ما بثروته التي تقدر بـ 52,1 مليار دولار المرتبة الـ25 في "قائمة المليارديرات" لوكالة "بلومبرغ".

وأعلنت السلطات الصينية في 10 أبريل الجاري عن قرارها تغريم شركة "Alibaba" بـ 2,78 مليار دولار بسبب إهمالها لقوانين مكافحة الاحتكار. وقال منظم مكافحة الاحتكار الصيني إن هذه الشركة تمارس سياسة تجبر المستهلكين على استخدام خدماتها "دون حق الخيار"، الأمر الذي "أثر سلبا على بيئة تنافسية لسوق التجارة الإلكترونية الصينية"، وفق "روسيا اليوم".

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