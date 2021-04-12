هبوط أسعار النفط مع زيادة إصابات «كورونا» في مناطق حول العالم

المصدر: طوكيو - رويترز

هبطت أسعار النفط اليوم في تداولات هزيلة مع زيادة عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد19» في بعض المناطق في العالم مما يكبح الأسعار، حتى في الوقت الذي أشار فيه المركزي الأمريكي إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعافى سريعاً مع تسارع وتيرة حملات التحصين من المرض.

وصعد خام برنت 28 سنتاً أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 62.67 دولاراً للبرميل بعد أن كان قد ارتفع إلى 63.30 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو ما يعادل 0.4 بالمئة مسجلاً 59.09 دولاراً للبرميل بعد أن كان قد ارتفع في وقت سابق 46 سنتاً.

ولم تشهد الأسعار تغيراً كبيراً منذ تداولات متقلبة انتهت يوم الاثنين الماضي.

وعلى الرغم من أن عدد من تلقوا اللقاح بجرعتيه في الولايات المتحدة فاق 70 مليوناً وأن أوروبا تشهد تراجعاً في عدد حالات الإصابة مع سريان إجراءات للعزل العام، فقد سجلت الهند أعداداً قياسية لحالات الإصابة اليومية الجديدة، كما تشهد مناطق أخرى من آسيا زيادة حادة في الإصابات.

ويقول محللون ومتعاملون، إن من المرجح أن يستمر ذلك في كبح أي انتعاش لحركة السفر العالمية ويبقي الأسعار في نطاق محدود مع اقتراب الصيف.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في مقابلة جرى بثها، الأحد، إن الاقتصاد الأمريكي عند «نقطة تضخم» في خضم توقعات بأن النمو والتوظيف ستتسارع وتيرتهما في الأشهر المقبلة لكن البلاد تواجه خطر إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية أسرع من اللازم مما قد يدفع حالات الإصابة بـ«كورونا» للزيادة من جديد.

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