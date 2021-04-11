«بتكوين» فوق 60 ألف دولار مع تقلص المعروض

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت عملة بِتكوين فوق 60 ألف دولار، لتقترب من مستويات قياسية مطلع الأسبوع، وتكسر نطاقاً ضيقاً حوصرت فيه لأسبوعين، مدعومة بالحديث عن تقلص جديد للمعروض، في ظل دلائل على استخدام أوسع.

وسجلت العملة المشفرة الأكبر، والأشهر في العالم 61.22 ألف دولار أول من أمس، أعلى مستوى في نحو شهر، وتراجعت تراجعاً طفيفاً إلى 59.9 ألف دولار.

وبِتكوين مرتفعة 116% من أقل مستوى للعام 27 ألفاً و734 دولاراً المسجل في الثاني من يناير.

وتجاوزت العملة مستوى الستين ألفاً للمرة الأولى في 13 مارس، مسجلة مستوى قياسياً عند 61 ألفاً و781.83 دولاراً في بورصة بِتستامب، مباشرة عقب توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة التحفيز المالي البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار.

وتأتي مكاسب بِتكوين الكبيرة هذا العام وسط قبول أوسع للعملة الرقمية عالمياً.

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