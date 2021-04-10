576 مليار دولار تستقطبها صناديق الأسهم في 5 أشهر

المصدر: لندن - رويترز

كشفت بيانات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا أمس أن المستثمرين ضخوا أموالاً في الأسهم على مدى الأشهر الخمسة الفائتة تزيد عما تلقته السوق في الاثني عشر عاماً الماضية، إذ أوقدت سياسات نقدية بالغة التيسير وتحفيز غير مسبوق شرارة تحول ضخم صوب الأسهم.

وقال بنك أوف أمريكا إن 576 مليار دولار ذهبت إلى صناديق الأسهم في الأشهر الخمسة الفائتة، ما يفوق تدفقات إجمالية مسجلة قدرها 452 مليار دولار في الاثني عشر عاماً الماضية.

وقال البنك، استناداً إلى مخصصات العملاء للأصول، إن 63.6% من الأموال، وهي نسبة قياسية، اُستثمرت في الأسهم، و18.5% في الدين و11.6% في النقد.

ولكن حالة الوفرة اعتراها التباطؤ في الأسابيع الأخيرة، إذ ضخ المستثمرون 22.7 مليار دولار في النقد في الأسبوع المنتهي الأربعاء علاوة على ما يقرب من 100 مليار دولار جرى التعهد بها في الأسبوعين الماضيين.

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