«داو جونز» يحلّق وأسهم أوروبا تعزز مكاسبها

المصدر: عواصم - الوكالات

واصلت الأسهم العالمية مسيرة الصعود أمس لتحلّق عند ذروة جديدة، وسجل «داو جونز» مستوى قياسياً بدعم التفاؤل بسرعة تعافي اقتصاد أمريكا، كما واصلت بورصات أوروبا الصعود مسجلةً أطول موجة مكاسب منذ نوفمبر 2019، وواكبت الأسهم اليابانية موجة الصعود .

وتباين أداء الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات أمس وسجل «داو جونز» مستوى قياسياً، وسط التفاؤل بسرعة تعافي اقتصاد الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3% أو 106 نقاط عند 33609 وهو أعلى مستوى على الإطلاق، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بأقل من 0.1% أو نقطتين إلى 4099 نقطة وهو مستوى قريب من أعلى مستوى على الإطلاق، وانخفض «ناسداك» بنسبة 0.5% أو 73 نقطة عند 13757 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، ولكنها واصلت أطول موجة مكاسب أسبوعية لها منذ نوفمبر 2019 بفضل الآمال في تعافٍ سريع للنمو الاقتصادي ما طغى على الشكوك حيال برنامج التطعيم ضد كوفيد - 19 في منطقة اليورو.

وتقدم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند الفتح، في حين تراجع المؤشر القيادي البريطاني فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4%.

وتدعمت المعنويات العالمية بتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الإبقاء على سياسة التيسير النقدي البالغ حتى في ظل بيانات تظهر تسارع النمو بأكبر اقتصاد في العالم.

وتفوقت أسهم لندن هذا الأسبوع، وسجل مؤشر أسهم الشركات المتوسطة ذروة قياسية في ظل التخفيف التدريجي لإجراءات مكافحة فيروس كورونا الصارمة التي كان معمولاً بها في الشتاء.

وقال دهاوال جوشي من بي.سي.أيه لبحوث السوق في حين أبلت بريطانيا والولايات المتحدة بلاءً حسناً نسبياً على صعيد توزيع اللقاحات، فإن أوروبا تخلفت عن الركب.

ولكنهم سيتداركون ذلك في وقت لاحق من العام الحالي. سترى انتعاشاً مبكراً في اقتصادي بريطانيا والولايات المتحدة من الربع الثاني فصاعداً. أما في أوروبا، فسيكون ذلك بعد الربع الثاني.

وصعد سهم إيرباص 0.3% بعد أن أعلن صانع الطائرات الأوروبي عن تسليمات أعلى قليلاً في الربع الأول.

ونزل سهم توي للرحلات 2.1% بعد أن قالت الشركة إنها ستجمع 350 مليون يورو (416.33 مليون دولار) من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم من أجل تعزيز أوضاعها المالية وسداد ديون.

وهبط سهم بريتش أمريكان توباكو 2.5%، وكان من أكبر المؤثرات السلبية في ستوكس 600، بعد أن خفض جيه.بي مورجان تصنيفه لسهم شركة التبغ إلى محايد.

أرباح الشركات

وأغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة إذ تلقت الدعم من تنامي التوقعات بأن الشركات ستعلن عن أرباح قوية وتصدر توقعات متفائلة مع بدء موسم الإعلان عن تقارير الأرباح.

وصعد مؤشر نيكاي 0.2% إلى 29768.06 نقطة، بينما ربح مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.39% إلى 1959.47 نقطة.

وشهدت الأسهم في طوكيو انطلاقة مشرقة، إذ اقتفت أثر المؤشر ستاندرد أند بورز 500 الذي أغلق عند ذروة قياسية وتعليقات داعمة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أول من أمس.

وكان سهم مجموعة سوني أكبر الرابحين بين 30 سهماً أساسياً على توبكس إذ ارتفع 2.77%، وصعد سهم هيتاشي 2.66% بدعم من تقارير ذكرت أن الشركة تجري محادثات لبيع وحدتها للمعادن.

وكانت الأسهم الأقل أداءً على توبكس 30 هي سيفن آند أي هولدينجز الذي تراجع 2.53% وتلاه سهم إيتوتشو كورب الذي هبط 1.08%.

وتقدم 149 سهماً على مؤشر نيكاي مقابل تراجع 73.

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