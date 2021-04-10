النفط يهبط عند التسويّة ويتكبد خسائر أسبوعية و«برنت» دون 63 دولاراً

المصدر: لندن - الوكالات

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية مع المخاوف بشأن ارتفاع الإمدادات وتطورات الوباء العالمي.

ويتضرر الذهب الأسود من تجدد تدابير الإغلاق الوطني في عدة بلدان حول العالم مع تسارع حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، بالإضافة إلى مشكلات التأخيرات في تسليمات اللقاحات في عدد من الدول.

كما يتعرض النفط لضغوط هبوطية مع قرار تحالف «أوبك بلس» بتخفيف اتفاق خفض الإنتاج خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وكشفت بيانات «بيكرهيوز» أن عدد منصات النفط في الولايات المتحدة استقر عند 337 منصة في الأسبوع المنتهي في الثامن من أبريل الجاري.

وسجل سعر عقود خام برنت القياسي تسليم شهر يونيو تراجعاً بنحو 0.4% أو 25 سنتاً مسجلاً 62.95 دولاراً للبرميل، ليشهد خسائر أسبوعية بنسبة 2.9%.

كما هبط سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.5% أو 28 سنتاً ليسجل 59.32 دولاراً للبرميل، منخفضاً 3.5% في الأسبوع الجاري.

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