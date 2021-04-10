الدولار نحو أضعف أداء أسبوعي في 4 أشهر

المصدر: لندن - رويترز

ربح الدولار قليلاً أمس ولكنه ما زال يتجه صوب تسجيل أضعف أداء أسبوعي في العام بعد ضعف مفاجئ اعترى أرقام الوظائف الأمريكية في اليوم السابق وسياسة تيسير جارية يتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ما حفز المستثمرين على تقليص رهاناتهم على العملة الأمريكية.

والدولار على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1% مقابل سلة عملات رئيسة، بيد أنه ارتفع 0.2% في الجلسة. كما يتجه اليورو والين لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية هذا العام مقابل الدولار، بارتفاع 1.2% و0.9% على الترتيب.

وقال كيت جوكس رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي لدى سوسيتيه جنرال «باختصار، انتعاش الدولار في الربع الأول انتهت طاقته، مثلما حدث في مبيعات السندات».

يأتي توقف صعود الدولار بعد انتعاش قوي سجله في الربع الأول عقب أضعف عام للعملة منذ 2017.

ولكن بعد سلسلة من البيانات الأمريكية القوية، كشفت بيانات أمس الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع.

كما أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في منتدى اقتصادي أمس الخميس إلى أن البنك المركزي يعتزم إبقاء السياسة النقدية فائقة التيسير.

ونزل اليورو 0.2% مقابل الدولار في الجلسة بعد بيانات اقتصادية متباينة من ألمانيا، أظهرت ارتفاع الصادرات في فبراير شباط ولكن في ظل انخفاض الإنتاج الصناعي وفقاً لبيانين منفصلين. وخسر الجنيه الإسترليني 0.5% في التعاملات المبكرة ونزل في أحدث تعاملات 0.1%. كما تراجع الدولار الأسترالي 0.9% قبل أن يقلص خسائره ويهبط في أحدث تداولات 0.25%.

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