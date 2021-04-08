ملياردير كل 17 ساعة في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

انضم 493 من الوافدين الجدد إلى قائمة أثرياء العالم أي ما يقرب من ملياردير جديد كل 17 ساعة، وفقًا لمجلة «فوربس».

وكان لدى الهند ثالث أكبر عدد من أصحاب المليارات، حيث بلغ عددهم 140 مليارديراً. وفي المجموع، بلغت ثروة المليارديرات الـ 1149 من منطقة آسيا والمحيط الهادئ 4.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 4.4 تريليون دولار أميركي، وهي ثروة مليارديرات أميركا.

ويظل جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمازون»، أغنى شخص في العالم للعام الرابع على التوالي. ونما صافي ثروته بمقدار 64 مليار دولار إلى 177 مليار دولار العام الماضي.

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