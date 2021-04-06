«باناسونيك» تركز على توفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في الوضع العالمي الجديد

المصدر: دبي - البيان

استهلّت باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق سنتها المالية الجديدة 2021 بمؤتمرها السنوي الذي عقدته افتراضياً خلال الفترة بين 22-24 مارس، وكشفت فيه عن استراتيجية أعمالها الإقليمية، مؤكدة تجديد التزامها بالمستوى العام لرفاه عملائها. وتحت شعار «حياة أفضل في كل منزل»، شهد المؤتمر الافتراضي في الشرق الأوسط وأفريقيا مشاركة 329 من شركاء الأعمال والتجار من جميع أنحاء أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا و260 موظفاً من باناسونسك من الشرق الأوسط وأفريقا والهند واليابان.

وكشف هيرويوكي شيبوتاني، المدير الإداري لباناسونيك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الستار عن الركائز الثلاث التي تستند إليها الأعمال الإقليمية للشركة، والتي تتمثل في الرفاه الداخلي، والرفاه الخارجي، والرفاه المكاني. ومن خلال هذه الركائز، تسعى باناسونيك لتحقيق حياة أفضل في كل منزل عبر توفير وجبات غذائية متوازنة باستخدام أدوات المطبخ، وتحسين المظهر اعتماداً على منتجاتها للجمال والعناية الشخصية، وتشكيل مساحات معيشة نظيفة ومريحة عبر تعزيز جودة الهواء، والأجهزة المنزلية المبتكرة المتصلة.

وفي ضوء التحوّل الكبير على سلوكيات المستهلكين جراء (كوفيد19)، وتوجّه التركيز الأساسي للناس نحو نمط الحياة، عزّزت باناسونيك تركيزها على إعادة متعة تحضير الوجبات الشهيّة والصحية في المنزل بطريقة سهلة، وجمع أفراد العائلة والأصدقاء عبر مفهوم وصفات الطهي المنزلية من باناسونيك وأدوات المطبخ التي تقدم طريقة أفضل لطهي وجبات لذيذة وصحيّة في المنزل. ولتلبية الاحتياجات المتزايدة لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية للعملاء في المنطقة، تقدم باناسونيك تجربة الاستمتاع بالطعام الطازج، والمرتبطة بالثلاجات مع نماذج لأجهزة توزيع المياه مع الثلاجة.

وفيما يتعلق بمتطلبات الجمال والعناية الشخصية التي تأثرت بفعل إجراءات الإغلاق الاحترازية وما زالت مستمرة بعد المخاوف المعنية بالنظافة، تعهّدت باناسونيك بمواصلة تقديم منتجاتها التي تُعنى بجمال المرأة وأناقة الرجل، والتي تمنح المستهلكين الثقة للاعتماد عليها في تسهيل عاداتهم للعناية الشخصية. وتكفل تقنيات باناسونيك الحاصلة على براءة اختراع، مثل nanoeTM في أجهزة تجفيف وتصفيف الشعر، وتقنية الشفرة اليابانية في معدات الحلاقة والتشذيب، وأول ماكينة تشذيب «آي شايبر» بشفرات رقيقة جداً تضمن للعملاء الحصول على حلاقة بجودة استثنائية في المنزل.

واستعرضت باناسونيك مجموعة متنوّعة من منتجاتها لنظافة المنزل والملابس مثل المكانس الكهربائية، وتقنية nanoe-X في مكيّفات الهواء، وغسالاتها المتخصصة بالعبايات، ومكاوي البخار اللاسلكية وأجهزة كي الملابس بالبخار والتي تتيح للعملاء تحسين ممارسات حياتهم اليومية. وسلطت العلامة التجارية الضوء على منتجات السلامة المنزلية، ومنتجات الصوت والصورة والترفيه المنزلي المعززة بإمكانات إنترنت الأشياء للحصول على أجواء هادئة ومريحة. وتسعى الشركة لتوفير قيمة جديدة في المساحات السكنية والأماكن العامة، والجمع بين الأجهزة والبرمجيات والخدمات.

واستجابةً للتوجهات المتغيرة للمستهلكين، تواصل باناسونيك استثماراتها في توسيع قنوات البيع الرقمية، والتركيز على استقطاب العملاء عبر الإنترنت من خلال حملات ترويجية رقمية تكفل تجربة تسوّق غامرة للعملاء عبر الإنترنت.

وفي كلمته الرئيسية، قال هيرويوكي شيبوتاني: «باناسونيك مصمّمة على طرح ابتكارات تحسّن الحياة عبر مبادراتنا Lifestyle Update للنهوض بسوية المعيشة، والتي تقدم حلولاً تلبي مختلف الاحتياجات المتغيرة للمجتمع. وانطلاقاً من إيماننا العميق بأولوية الاهتمام بالعميل، نعمل على تكييف منتجاتنا وحلولنا بما يلائم احتياجاتهم المتغيرة.

أقتبس عن كونوسوكي ماتسوشيتا، مؤسس شركتنا، إشارته إلى مدى أهمية مراعاة التعايش والازدهار المتبادل لجميع الشركاء، لأنها الطريق الحقيقي والوحيد نحو نجاح المؤسسة على المدى البعيد. وبناءً عليه، نسعى للتعاون مع شركائنا وضمان توفير تجربة إيجابية للعملاء عبر عروض منتجاتنا وخدماتنا.

تتزايد أهمية إيلاء الصحة والنظافة اهتماماً أكبر في الوضع الجديد الذي فرضته أزمة كوفيد-19، ما يدفعنا لتطوير منتجاتنا وتقنياتنا بعد وضع رفاه العميل ومصلحته في أولوية الاعتبارات. لقد واجهت باناسونيك التحديات التي فرضها المرض العالمي بروح من التجديد، وتسريع خطوات التحوّل الرقمي، وإرساء النظم الجديدة، وتنفيذ العمليات التشغيلية بمرونة. وتؤكد باناسونيك على التزامها بالعمل المستمر لتحقيق حياة أفضل لعالم أفضل، وتستأنف مواجهة التحديات الجديدة، ودعم المجتمع والعملاء - كل على حدة - عبر توفير حياة أفضل في كل منزل».

تجدر الإشارة إلى أن الوكلاء والشركاء في الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان قد تم التواصل معهم عبر جلسات مخصّصة. وأشاد المجتمعون بما أظهرته الشركات الإقليمية، والمجتمع عموماً، من مرونة وقدرة على التكيف خلال أزمة كوفيد-19 العام الماضي. وجدّدوا التأكيد على أهمية توفير الابتكارات الكفيلة بحل تحديات الوضع الجديد.

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