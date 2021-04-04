"ملك مبيعات البث المباشر".. صيني باع في 12 ساعة ما يبيعه مركز تسوق في عام كامل

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

نجح "ملك مبيعات البث المباشر" وهو شاب صيني اشتهر على منصة البث الصينية Kuaishou، في بيع منتجات تفوق قيمتها 300 مليون دولار، وذلك في جلسة بث واحدة.

أوضحت وسائل الإعلام الصينية أن المدعو شينبا (اسمه الحقيقي Xin Youzhi) باع في جلسة استمرت 12 ساعة ما يبيعه مركز تسوق في هونغ كونغ خلال عام كامل.

نقلت شبكة موقع "ساوث تشاينا مورننغ بوست" أن الشاب يجسد إمكانيات سوق البث المباشر في التجارة الإلكترونية بعد تزايد شعبيتها خلال وباء كوفيد-19، علماً أن Kuaishou هي منصة تصنف كثاني أشهر مواقع الفيديو القصيرة في الصين بعد النسخة الصينية من "تيك توك".

جلسة البيع التي يمكن وصفها بالمثيرة للاهتمام اجتذبت نحو 4 ملايين مشاهد في أوجها، ليبيع محترف التجارة الشاب أكثر من 16 مليون منتج من فئات متنوعة مثل: الشامبو والهواتف الذكية.

بلغ إجمالي حجم البضائع 2 مليار يوان (305.7 مليون دولار أمريكي).

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