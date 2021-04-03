«بتكوين» ترتفع 1.3 % فوق 59 ألف دولار

المصدر: نيويورك - د ب أ

ارتفعت عملة بتكوين المشفرة 1.3 % منذ الساعة الخامسة مساء يوم أمس الجمعة وحتى الساعة العاشرة صباحاً في نيويورك اليوم السبت، ليصل سعرها إلى 59 ألفاً و414 دولاراً، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

واستناداً لبيانات تتابعها منصة موزايك للعملات المشفرة، بلغت قيمة التداول 840.8 مليون دولار، أو ما يوازي 39% من متوسط تعاملات 20 يوماً كاملة.

وتذبذبت أسعار بتكوين بنسبة 2.2 بالمئة، ليتم تداولها بين 58 ألفاً و471 دولاراً و59 ألفاً و787 دولاراً، ويبلغ سعرها حالياً أقل بنسبة 3.8 % عن أعلى مستوياتها عند 61 ألفاً و742 دولاراً في 13 مارس الماضي.

وسجلت «بتكوين» مكاسب بلغت نسبتها 10% بالمئة، في الأسبوع الماضي، و105 بالمئة خلال العام الجاري حتى الآن.

وزاد سعر عملة إيثيريوم المشفرة بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 2114 دولاراً وتذبذبت العملة 3.6 %، ليتم التداول عليها بين 2069 و2144 دولاراً.

وارتفع سعر إيثيريوم بنسبة 186 بالمئة هذا العام حتى الآن.

وبلغت قيمة التداول 834.7 مليون دولار، أو ما يوازي 114 بالمئة لمتوسط تعاملات يوم بأكمله.

وارتفع مؤشر «بي جي سي آي بلومبرج جلاكسي»، الذي يقيس الأداء السعري لأكبر العملات المشفرة، بنسبة 3 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي منذ ستة أسابيع. وزاد المؤشر بنسبة 125 بالمئة خلال هذا العام حتى الآن.

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