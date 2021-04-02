«بتكوين» ترتفع إلى 59 ألف دولار

المصدر: نيويورك ـ د ب أ

ارتفعت عملة بتكوين المشفرة بنسبة 0.6 بالمئة في نيويورك اليوم، ليصل سعرها إلى 59 ألفاً و199 دولاراً، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

واستناداً لبيانات تتابعها منصة موزايك للعملات المشفرة، بلغت قيمة التداول 1.4 مليار دولار، أو ما يوازي 64 بالمئة من متوسط تعاملات 20 يوماً كاملة.

وتذبذبت أسعار بتكوين بنسبة 2.8 بالمئة، ليتم تداولها بين 58 ألفاً و472 دولاراً و60 ألفاً و101 دولار، ويبلغ سعرها حالياً أقل بنسبة 4.1 بالمئة عن أعلى مستوياتها عند 61 ألفاً و742 دولاراً في 13 مارس الماضي.

وسجلت بتكوين مكاسب بلغت نسبتها 9.6 بالمئة، في الأسبوع الماضي، و104 بالمئة خلال العام الجاري حتى الآن.

وزاد سعر عملة إيثيريوم المشفرة بنسبة 1.9 بالمئة ليصل إلى 2007 دولارات. وتذبذبت العملة بنسبة 3.1 بالمئة، ليتم التداول عليها بين 1950 و2010 دولارات. وكان الرقم الأخير هو الأعلى سعراً للعملة منذ نحو ستة أسابيع.

وارتفع سعر إيثيريوم بنسبة 172 بالمئة هذا العام حتى الآن.

وبلغت قيمة التداول 752.2 مليون دولار، أو ما يوازي 103 بالمئة لمتوسط تعاملات يوم بأكمله.

وسجلت عملة زد كاش الرقمية أعلى نسبة تحرك خلال اليوم، حيث ارتفعت بنسبة 5.2 بالمئة ليصل سعرها إلى 173 دولاراً. وارتفعت بنسبة 174 بالمئة خلال العام الجاري حتى الآن.

وارتفع مؤشر «بي جي سي آي بلومبرج جلاكسي»، الذي يقيس الأداء السعري لأكبر العملات المشفرة، بنسبة 3 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي منذ ستة أسابيع. وزاد المؤشر بنسبة 125 بالمئة خلال هذا العام حتى الآن.

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