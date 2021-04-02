916 ألف وظيفة جديدة في أمريكا خلال مارس

المصدر: واشنطن - رويترز

وظف أرباب الأعمال الأمريكيون موظفين بوتيرة تفوق المتوقع في مارس، إذ حفزتهم زيادة حملات التطعيم والمزيد من الأموال التي قدمتها الحكومة لتخفيف تداعيات الجائحة، مما يعزز توقعات بأن الاقتصاد بدأ يشهد ازدهاراً.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 916 ألفاً الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس الماضي. وعُدلت بيانات فبراير صعوداً لتُظهر إضافة 468 ألف وظيفة بدلاً من الرقم السابق المعلن البالغ 379 ألفاً.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بواقع 647 ألفاً في مارس.

وانخفض معدل البطالة إلى 6 % الشهر الماضي من 6.2 % في فبراير، لكن المعدل مُقدر بأقل من حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم «يعملون لكنهم متغيبون عن العمل».

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