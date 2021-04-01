النفط يصعد 3 % بعد قرار «أوبك+» تخفيف قيود الإنتاج

المصدر: نيويورك - رويترز

قفزت أسعار النفط 3 % اليوم الخميس بعد أنباء توصل أوبك + إلى اتفاق على التخفيف التدريجي لقيود الإنتاج من مايو.

وصعد خام برنت 1.94 دولار بما يعادل 3.1 بالمئة إلى 64.68 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 18:25 بتوقيت غرينتش. وزاد الخام الأمريكي 2.10 دولار أو 3.6 % إلى 61.26 دولاراً للبرميل.

قيود

واتفقت أوبك وحلفاؤها «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، على تخفيف قيود الإنتاج 350 ألف برميل يومياً في مايو، ثم 350 ألف برميل يومياً أخرى في يونيو و400 ألف برميل يومياً في يوليو.

وبموجب اتفاق اليوم، ستصبح التخفيضات التي تنفذها «أوبك+» أعلى قليلاً فحسب من 6.5 ملايين برميل يومياً من مايو، مقارنة مع ما يقل قليلاً عن 7 ملايين برميل يومياً في أبريل.

المخزونات

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إنه يأمل أن تعود مخزونات النفط العالمية، وهي من العوامل الرئيسية في قطاع النفط، إلى مستواها الطبيعي خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.

وكانت وزيرة الطاقة الأمريكية الجديدة جنيفر جرانهولم، التي عينها الرئيس جو بايدن، قد تحدثت مع السعودية، أكبر منتجي أوبك، بشأن سياسة الإنتاج، وقالت إنه يتعين الإبقاء على أسعار الطاقة في المتناول، مشيرة إلى أنه على المجموعة التفكير في رفع الإنتاج.

غير أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن تعافي السوق «أبعد ما يكون عن الاكتمال».

وقال بوب يوجر مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو «الأطراف الرئيسية قررت أنه حان الوقت لرفع الإمدادات بالسوق من جديد، وهو أمر مفاجئ لكنه يفسح المجال لبعض المرونة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز