ورقة الـ50 جنيه إسترليني الجديدة تحمل صورة آلان تورينغ.. فمن هو؟

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

كشف البنك البريطاني المركزي عن تصميم الورقة النقدية الجديدة لفئة 50 جنيه إسترليني، وهي الورقة الأكثر أمانًا حتى الآن، وتضم صورة لعالم الرياضيات ورائد الكمبيوتر ومشفر الرموز آلان تورينغ.

ستدخل الورقة النقدية للتداول في 23 يونيو، الذي يصادف عيد ميلاد العالم تورينغ.

وستظل الأوراق النقدية القديمة من فئة 50 جنيهًا إسترلينيًا مقبولة في المتاجر لبعض الوقت، وفق "بي بي سي".

ويظهر رائدا المحركات البخارية جيمس وات وماثيو بولتون في الورقة النقدية الحالية لفئة 50 جنيهًا إسترلينيًا الصادرة في عام 2011.

لماذا آلان تورينغ؟

ساعدت جهود آلان تورينغ، الذي تلقى تعليمه في شيربورن، دورست بإنجلترا، في تسريع جهود الحلفاء لقراءة رسائل البحرية الألمانية المشفرة بآلة "إنجما". وقيل أن عمله كان مفتاحًا لتقصير الحرب العالمية الثانية وإنقاذ الأرواح.

كما كان له دوراً محوريا في تطوير أجهزة الكمبيوتر القديمة، في المختبر الفيزيائي الوطني بداية وفي جامعة مانشستر لاحقاً.

في عام 2013، حصل على عفو ملكي بعد وفاته لإدانته عام 1952 بارتكاب جريمة جنسية فاضحة. وتوفي عن عمر يناهز 41 عامًا منتحرا.

وقال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا: "كان تورينغ عالماً رائداً في مجال الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، ونحتفل اليوم بإنجازاته، من خلال وضعه على الورقة النقدية الجديدة بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا".

ستتضمن الورقة النقدية الجديدة ما يلي:

• صورة تورينغ التقاطها المصور إليوت وفراي عام 1951، وهي معروضة في متحف الصور الوطني.

• رموز رياضية من بحث أنجزه تورينغ عام 1936 حول الأرقام القابلة للحساب في علوم الكمبيوتر.

• رموز من الآلة التجريبية لمحرك الحوسبة الأوتوماتيكية (ACE) – وهي نموذج تجريبي لتصميم تورينغ وواحدة من أوائل أجهزة الكمبيوتر الرقمية لتخزين البرامج.

• رسمة فنية لجهاز "بومبي" الذي صممه تورينغ واستخدمه محللو الشيفرات البريطانيين لفكّ شيفرات الرسائل السرية الألمانية خلال الحرب.

• اقتباس من آلان تورينغ، ورد في مقابلة مع صحيفة التايمز في 11 يونيو 1949: "هذه مجرد مقدمة لما سيأتي، وما هو إلا ظل لما سيحدث".

• توقيعه من كتاب الزائر في منزل ماكس نيومان عام 1947 المعروض في بلتشلي بارك الذي كان المقر الرئيسي لعمليات فك الشيفرة في المملكة المتحدة.

• شريط من الأرقام، ترمز إلى تاريخ ميلاد آلان تورينغ (23 يونيو 1912).

• هناك أيضًا سلسلة من ميزات الأمان على غرار الأوراق النقدية الأخرى ومساحة شفافة عليها خلفية لصورة من مقر "بلتشلي بارك".

ويقول البنك إن الأوراق النقدية البلاستيكية الجديدة يصعب تزويرها وهي الأكثر أمانا حتى الآن.



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