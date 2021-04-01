توقعات كبح الإنتاج تصعد بأسعار النفط

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط عشية اجتماع بين «أوبك+» وحلفائها، في الوقت الذي يراهن فيه مستثمرون على أن المنتجين سيتفقون إلى حد كبير على تمديد قيود على إمداداتهم حتى مايو.

وأثارت «أوبك+» مخاوف، بشأن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» عالمياً، وأن إجراءات العزل العام، ستؤثر في تعافي الطلب على النفط، وفقاً لتقرير صادر عن اجتماع لجنة خبراء تابعين للمجموعة، اطلعت عليه رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو، التي انتهى أجلها أمس، 32 سنتاً، بما يعادل 0.5 %، إلى 64.46 دولاراً للبرميل. وصعد عقد برنت الأكثر نشاطاً، تسليم يونيو، 25 سنتاً، ما يعادل 0.4 % إلى 64.42 دولاراً للبرميل. ونزل الخام القياسي 2.5 % منذ بداية الشهر الجاري، مقارنة مع زيادة 18 % في فبراير.

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