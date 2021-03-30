"آبل" تعقد مؤتمرها العالمي للمطورين افتراضياً الأسبوع المقبل

المصدر: كوبرتينو، كاليفورنيا – البيان

أكدّت "آبل"Apple ، في بيان لها اليوم، أنها ستستضيف مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين (WWDC) في الفترة من 7 إلى 11 يونيو بشكل افتراضي بالكامل.

وسيقدم مؤتمرWWDC21، المفتوح مجاناً أمام مجتمع "آبل" العالمي الذي يضم أكثر من 28 مليون مطوّر، رؤية فريدة عن مستقبل أنظمة تشغيل iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS ويقدم لهم المعلومات والأدوات اللازمة لتجسيد أفكارهم على أرض الواقع.

ويمثل مؤتمر WWDC21 فرصة للمطورين للتعرف إلى التكنولوجيا والأدوات والأطر الجديدة التي يمكنهم الاعتماد عليها لإنشاء تطبيقات وألعاب مبتكرة ومميزة.

وأعلنت "آبل" كذلك عن بدء قبول المشاركات في تحدي الطلاب للبرمجة بلغة "سويفت" Swift لهذا العام، الذي يتيح فرصة للمطورين الشباب لإظهار مهاراتهم في البرمجة من خلال الإبداع باستخدام Swift Playgrounds.

وقالت سوزان بريسكوت، نائبة الرئيس في "آبل" لعلاقات المطورين حول العالم وتسويق المؤسسات والتعليم، إن مؤتمر WWDC21 يجمع المطورين معاً سنوياً للتعرف إلى أحدث التكنولوجيا التي تقدمها "آبل" ويتيح لهم التواصل مع مهندسي الشركة.

وأضافت: "نعمل على جعل مؤتمر WWDC21 الأكبر والأفضل بين جميع مؤتمرات المطورين التي نظمناها حتى الآن، ويسعدنا أن نقدم لمطوري "آبل" أدوات جديدة لدعمهم أثناء إنشاء تطبيقات تغير طريقة عيشنا وعملنا ولعبنا".

وسيتضمن مؤتمر هذا العام إعلانات من العرض التقديمي ومراحل State of the Union، وجلسات عبر الإنترنت، ومختبرات ثنائية تقدم إرشادات فنية، وطرقاً جديدة للمطورين للتفاعل مع مهندسي ومصممي Apple للتعرف على أحدث أطر العمل والتكنولوجيا.

وستواصل "آبل" تقليدها الذي دأبت عليه منذ أمد بعيد والمتمثل في دعم الطلاب الذين يحبون البرمجة من خلال تحدي الطلاب للبرمجة بلغة Swift لهذا العام، ودعوتهم إلى إنشاء مشهد تفاعلي في Swift Playgrounds يمكن تجربته في غضون ثلاث دقائق.

وSwift Playgrounds هو تطبيق مبتكر لأجهزة iPad وMac يجعل تعلم البرمجة بلغة Swift تفاعلياً وممتعاً.

وبدءاً من الآن وحتى 18 أبريل، يمكن للطلاب إرسال إبداعاتهم على Swift Playgrounds إلى تحدي الطلاب للبرمجة بلغة Swift.

وسيحصل الفائزون على سُترات WWDC21 حصرية ومجموعة دبابيس، ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات بزيارة موقع Swift Student Challenge website.

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