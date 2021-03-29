الأسهم الأوروبية ترتفع.. و«كريدي سويس» يهوي

المصدر: بارس ـ رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية في جلسة متقلبة اليوم، رغم انخفاض سهم كريدي سويس، الذي هوى إثر تحذير البنك من خسائر «كبيرة» نتيجة لتصفية مراكز بعد تخلف صندوق التحوط الأمريكي أركيجوس عن الامتثال إلى طلبات تغطية.

انخفضت أسهم البنك السويسري 13.8 بالمئة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع قوله إن صندوق تحوط لم يسمه لم يمتثل إلى طلبات تغطية صدرت الأسبوع الماضي عن كريدي سويس وبنوك أخرى، مضيفاً أن «من السابق لأوانه تقدير الخسائر المترتبة على ذلك، لكنها قد تكون كبيرة للغاية وذات أثر ملموس على نتائجنا للربع الأول من السنة.

وقال كونور كامبل، المحلل لدى سبريدكس، «من غير الواضح إن كان أركيجوس قد انتهى من مبيعاته الاضطرارية، وإذا لم يكن، فكم تبقى له.

يثير ذلك أسئلة أيضاً بخصوص التداعيات الأوسع لمشكلات صندوق التحوط، وأي الشركات ستكون التالية في الإعلان عن أضرار لحقتها.

وكان مؤشر قطاع الخدمات المالية هو الأسوأ أداء، إذ فقد 1.9 بالمئة، في حين انخفض مؤشر قطاع البنوك، الذي يضم دويتشه بنك ويو.بي.إس، 0.9 بالمئة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة. وكانت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز والسفر والترفيه من بين أكبر المتراجعين مع تحذير الأطباء الفرنسيين من موجة إصابات ثالثة قد تغمر المستشفيات قريباً.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حثت أمس الأحد الولايات على تعزيز جهود احتواء إصابات فيروس «كورونا» الآخذة بالتسارع، وأثارت إمكانية فرض حظر تجول للسيطرة على موجة ثالثة.

وارتفع المؤشر داكس الألماني الغني بالشركات المصدرة 0.5 بالمئة إلى ذروة جديدة بعدما أظهرت البيانات الصادرة مطلع الأسبوع ارتفاع الأرباح السنوية للشركات الصناعية الصينية في أول شهرين من 2021، مما يسلط الضوء على انتعاش قطاع الصناعات التحويلية هناك.

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