« التجزئة» أبرز المتضررين من أزمة قناة السويس

المصدر: لندن - رويترز

تضررت شركات التجزئة الأوروبية والأمريكية بقوة من جنوح سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس بمصر. وقالت شركتا إيكيا، أكبر مصنعي الأثاث بالعالم، وديسكون كارفون للأجهزة الكهربائية ومقرها لندن إنهما ضمن شركات التجزئة التي لها سلع على متن السفينة الجانحة. وأكدت شركة بلوكر لبيع الأجهزة المنزلية أنها تواجه تأخيراً في وصول السلع الخاصة بها. وقالت الشركة التي تشرف على جهود الإنقاذ إن الأمر قد يستغرق أسابيع لإعادة تعويم السفينة إيفر جيفن التي جنحت في القناة أثناء عاصفة رملية.تقدر صحيفة «لويدز ليست» أن ما يقرب من 9.6 مليارات دولار من البضائع المعبأة في حاويات تمر عبر قناة السويس يومياً.

ولدى شركة إيكيا للأثاث حوالي 110 حاويات على السفينة الجانحة في قناة السويس.

وقال ريتشارد روش رئيس اللجنة الفرعية في الجمعية الوطنية للجمارك وشركات وكلاء الشحن الأمريكية «هذا حدث مدمر في سوق مشحونة بالفعل». ويقول خبراء إن نحو 45% من حجم البضائع في ميناء نيويورك ونيوجيرزي بالولايات المتحدة يمر عبر قناة السويس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز