آمال التعافي الاقتصادي تنعش الأسهم العالمية

المصدر: عواصم – رويترز

سيطرت حالة من الإيجابية والتفاؤل على تداولات البورصات العالمية أمس مدفوعة بآمال التعافي الاقتصادي وارتفعت مؤشرات «وول ستريت» فيما دفعت مكاسب السلع الأولية أسهم أوروبا لأعلى مستوى في أسبوع وأغلقت بورصة طوكيو على صعود بدفعة من أسهم سوفت بنك.

وفتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت مرتفعة إذ اشترى المستثمرون أسهم البنوك والطاقة التي تُتداول بأقل من قيمتها، مراهنين على ما يتوقعون أن يكون أسرع نمو منذ 1984 وارتفع مؤشر داو جونز 61.6 نقطة أو 0.19% إلى 32681.07 نقطة وستاندرد أند بورز 7.6 نقاط أو 0.19% إلى 3917.12 بينما ربح ناسداك 18.3 نقطة أو 0.14% إلى 12996.026 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة بدعم مكاسب حققتها الشركات المرتبطة بالسلع الأولية إذ يوازن المستثمرون بين المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكورونا واحتمالات تعافٍ اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر ستوكس 0.8% خلال التعاملات ليبلغ أعلى مستوى في أسبوع والمؤشر القياسي على مسار الصعود للأسبوع الرابع على التوالي فيما أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع وصعد مؤشر نيكاي 1.56% ليغلق عند 29176.70 نقطة، بينما تقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.46% .

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