10 مليارات دولار أسبوعيا تكلفة أزمة الملاحة في قناة السويس

المصدر: (برلين - رويترز)

خلصت دراسة أجرتها أليانز أمس إلى أن سفينة الحاويات التي توقف حركة المرور في قناة السويس قد تكلف التجارة العالمية بين 6 و10 مليارات دولار أسبوعياً.

وخلصت الدراسة التي أجرتها أكبر شركة تأمين في أوروبا أيضاً إلى أن كل أسبوع يمر على هذه الحالة من التوقف يقتطع نحو 0.2% إلى 0.4% نقطة مئوية من النمو السنوي للتجارة موضحةً أن الأثر السلبي على طول فترات التسليم يتضاعف في الولايات المتحدة، إذ تُستنزف المخزونات بفعل توقعات بأن حزمة الرئيس جو بايدن الضخمة للتحفيز ستدعم الطلب.

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