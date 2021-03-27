أول هبوط أسبوعي للذهب في 3 أسابيع

المصدر: (لندن - رويترز)

استقرت أسعار الذهب أمس، إذ وازن ارتفاع العوائد الأمريكية والمخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي عقب ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 في أنحاء أوروبا صعود الدولار، بيد أن المعدن الأصفر ما زال على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 3 أسابيع.

ولم يطرأ تغير على الذهب في التعاملات الفورية ليستقر عند 1727.10 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1726.30 دولاراً للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.5 % إلى 25.15 دولاراً وربح البلاديوم 1.2 % إلى 2639.18 دولاراً.

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