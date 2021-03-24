ارتفاع سعر النفط في نيويورك بنسبة تتجاوز 5 % بسبب جنوح سفينة بقناة السويس

المصدر: لندن- أ ف ب

سجّلت أسعار النفط التي شهدت تقلبات كثيرة في الجلسات الأخيرة، ارتفاعا كبيرا الأربعاء بسبب الخشية على امدادات النفط جراء جنوح سفينة في قناة السويس وبعد تقييم مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وكان سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو زاد قرابة الساعة 16,10 بتوقيت غرينتش بنسبة 5.12 % مقارنة بالثلاثاء ليصل إلى 60.72 دولارا

أما برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) للشهر نفسه، فقد بلغ سعره 63.89 دولارا في لندن بارتفاع نسبته 5.10 %.

وقال ادوارد موبا المحلل لدى "اواندا" أن سعر النفط الأربعاء يتفاعل مع المعلومات حول جنوح السفينة في قناة السويس. وأضاف ان المستثمرين "يحاولون توقع المدة التي ستعطل خلالها حاملة الحاويات الضخمة أحد أكثر الممرات البحرية حركة في العالم". وارتفعت أسعار النفط أيضا بعدما نشرت الوكالة الأميركية لبيانات الطاقة أحدث أرقامها حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة والبالغة 1.9 مليون برميل.

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