الطقس البارد يدفع الاتحاد الأوروبي لسحب الغاز من مرافق التخزين

المصدر: موسكو ـ د ب أ

قالت شركة «جازبروم» الروسية العملاقة في بيان لها، إن شركات الاتحاد الأوروبي تواصل سحب الغاز الطبيعي من مرافق التخزين الإقليمية تحت الأرض، بسبب الطقس البارد.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الاثنين، أنه اعتباراً من 21 من مارس، باتت مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي أقل من المستويات التي كانت عليها قبل عام، بواقع 5ر24 مليار متر مكعب، بحسب «جازبروم»، عملاقة إنتاج الغاز الطبيعي.

ووصل حجم السحب من المخزونات في المنطقة إلى 2ر64 مليار متر مكعب هذا الشتاء. وجاء في البيان أنه «نتيجة لذلك، سوف تحتاج أوروبا إلى كمية غاز إضافية كبيرة في الصيف».

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