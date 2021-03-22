أسهم أوروبا واليابان يهويان بفعل تمديد إغلاق ألمانيا وحريق بمصنع رقائق

المصدر: فرانكفورت - رويترز

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، جراء انخفاض الليرة التركية ومخاوف بشأن تمديد إجراءات عزل عام في ألمانيا، فيما تلقت أسهم البنوك وشركات السفر أكبر ضربة.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال الجلسة 0.5 %، لينخفض للجلسة الثانية على التوالي بعد أن بلغ ذروة عام الأسبوع الماضي.

وانخفضت أسهم بنوك منطقة اليورو المنكشفة على الدولة مثل بي.بي.في.إيه الإسباني وأوني كريديت الإيطالي وبي.إن.بي باريبا الفرنسي وبنك آي.إن.جي الهولندي بين 1.6 بالمئة و5.2 بالمئة.

كما تراجعت أسهم السفر إذ أظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها رويترز أن ألمانيا بصدد تمديد إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء جائحة «كوفيد19» للشهر الخامس.

ونزل المؤشر داكس الألماني 0.5 % بينما انخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9 % وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8 %.

وارتفع سهم شركة التجزئة كينج فيشر البريطانية لمعدات الإصلاحات المنزلية 3.6 % بعد أن أعلنت عن قفزة 44 % في أرباح العام بالكامل، مدفوعة برواج مشروعات «اعملها بنفسك».

وهوت الأسهم اليابانية، إذ تضررت شركات صناعة السيارات بعد اندلاع حريق في مصنع مملوك لشركة توريد أشباه الموصلات رينيساس إلكترونيكس مما أوقد شرارة مخاوف بشأن تضرر إنتاج المركبات جراء وقوع المزيد من النقص في إمدادات الرقائق.

وواصل نيكي أداء دون مستوى السوق الأوسع نطاقا، بعد أن قال بنك اليابان المركزي يوم الجمعة إنه لن يشتري بعد الآن في صناديق المؤشرات المربوطة بنيكي.

وتراجع نيكي 2.07 % ليغلق عند 29174.15 نقطة وهو أكبر انخفاض منذ الرابع من مارس.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام، وتراجع 1.09% ليغلق عند 1990.18 نقطة.

وانخفض سهم رينيساس بما يصل إلى 4.89 % بعد أن قالت شركة توريد أشباه الموصلات الكبيرة لقطاع السيارات إن الإنتاج في مصنعها الذي تضرر بفعل الحريق سيستغرق ما لا يقل عن شهر لاستئنافه، وإن شركات صناعة السيارات ستبدأ التضرر من نقص الواردات في نحو شهر. وسجل مؤشر معدات النقل أكبر تراجع في السوق وتلاه قطاع التأمين.

ونزل سهم هوندا موتور 3.63 % بينما خسر سهم نيسان موتور 3.7 %. وفقد سهم دينسو لصناعة مكونات السيارات 4.94 % وتراجع سهم تويوتا موتور 3.26 %.

وواصلت الأسهم التي لها أوزان كبيرة على المؤشر نيكي المعاناة جراء قرار بنك اليابان الشراء في صناديق المؤشرات المربوطة بتوبكس فقط. وتراجع سهم فاست للتجزئة 4.54 % ونزل سهم دايكن 4.02 %.

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