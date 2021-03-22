الذهب ينزل والدولار يصعد

المصدر: لندن - رويترز

انخفضت أسعار الذهب اليوم، مع تفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الدولار الأمريكي والسندات بعد قرار تركيا المفاجئ بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي عُرف عنه انتقاده أسعار الفائدة المرتفعة مما أدى لضبابية إزاء السياسة المالية.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.5 % إلى 1736.71 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وكان قد فقد 0.7 % في وقت سابق من الجلسة. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 % إلى 1738.80 دولاراً للأوقية.

كما فقد الذهب، المسعر بالدولار، تدفقات ملاذ آمن لصالح الين والسندات.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2 % إلى 2639.92 دولاراً، ونزلت الفضة 2.5 % إلى 25.60 دولاراً وكذلك فقد البلاتين 1.3 % إلى 1181.30 دولاراً.

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