إضراب موظفي أمازون بإيطاليا بسبب تزايد ضغط التوصيل

المصدر: ميلانو- رويترز

نظّم العاملون لدى أمازون في إيطاليا إضراباً، أمس، وذلك في أول احتجاج شمل العمليات اللوجستية للمجموعة الأمريكية، بما في ذلك مزودي خدمة توصيل البضائع من طرف ثالث.

وتقدّر النقابات العمالية، أن أنظمة التوصيل في أمازون، تعتمد على 40 ألف عامل، من بينهم الموظفون في ذراعها للخدمات اللوجستية، التي تضم معظم موظفي أمازون الإيطاليين لفترات طويلة، البالغ عددهم 9500.

وفي مكان آخر، تواجه أمازون تحدياً بمركزها لتلبية الطلبات في مدينة بيسمر بولاية ألاباما الأمريكية، حيث يصوت العاملون بشأن مقترح بأن يصبحوا أول مجموعة من الموظفين ينضمون لاتحاد نقابي من إحدى أكبر الشركات توظيفاً للعمال في الولايات المتحدة.

ويأتي الاحتجاج الإيطالي، بعد ارتفاع في مبيعات التجارة الإلكترونية، وزيادة البضائع المباعة عبر الإنترنت في 2020، بنسبة قياسية بلغت 31 في المئة، لتصل إلى 23.4 مليار يورو، بحسب ما أظهرت بيانات لجامعة بوليتكنيك في ميلانو.

ودفع هذا، النقابات العمالية، لطلب قواعد أكثر صرامة، بشأن مواعيد العمل وتنظيمه للسائقين، التي تقول إنهم يوصلون ما بين 180 طرداً و200 طرد يومياً.

ودعت نقابات عمال النقل في إيطاليا، للإضراب، بعد انهيار المفاوضات مع رابطة شركات التوصيل.

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