75.5 % تراجع صادرات الأغذية البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي

المصدر: لندن-رويترز

قال اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني اليوم، إن صادرات الأغذية والمشروبات من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي هوت بنسبة 75.5 % على أساس سنوي في يناير، مرجعا معظم الهبوط إلى حواجز تجارية بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وأضاف الاتحاد أن الطريق التجاري الأكثر تضررا كان إلى جمهورية أيرلندا، إذ شكلت الصادرات إلى أكبر سوق للمملكة المتحدة في يناير كانون الثاني خمسة بالمئة فقط من مجمل صادرات الأغذية والمشروبات مقارنة مع حوالي 18 % قبل عام.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت في وقت سابق هذا الشهر أن التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تدهورت في يناير، إذ هبط مجمل الصادرات 40.7 % مقارنة مع ديسمبر.

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