«سناب تشات» يسدد مليون دولار يومياً لصانعي أنجح مقاطعة

المصدر: دبي- سيد صالح

تَزعُم الإدارة المسؤولة عن تطبيق «سناب تشات» الشهير لبث ومشاركة الرسائل المصورة أنها صنعت عدداً من المليونيرات، وذلك بعد أن رصدت منذ نوفمبر الماضي صندوقاً خاصاً تسدد من ريعه ما يقرب من 1 مليون دولار يومياً كمكافآت إلى صانعي مقاطع الفيديو القصيرة الأنجح والأكثر شعبية ضمن المقاطع التي يبثها التطبيق.

ووفقاً لما نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، فإن «سناب تشات» يبث مقاطع الفيديو القصيرة هذه عبر منصته «سبوت لايت»، والتي أطلقها خصيصاً في نوفمبر الماضي أيضاً كي تنافس «تيك توك»، المنصة الصينية الأشهر لبث مقاطع الفيديو.

وتحدد الإدارة قيمة ما سيحصل عليه كل مطور أو صانع لمقاطع الفيديو، استناداً إلى عدد المشاهدات التي يحققها كل مقطع.

وتهدف إدارة «سناب تشات» من هذه الخطوة إلى استقطاب المزيد من مطوري الفيديوهات إلى «سبوت لايت»، وذلك لتعزيز قدرته على منافسة «تيك توك».

وكانت الإدارة قد كشفت في نتائجها المالية عن الفصل الأخير من 2020 أن عدد مستخدمي «سبوت لايت» تجاوز 100 مليون مستخدم نشط في غضون أقل من شهر واحد فقط من إطلاقها، فيما تتلقى المنصة أكثر من 175,000 مقطع فيديو يومياً. وفيما يخص مستخدمي «سناب تشات» ككل، فقد ارتفع إلى 265 مليون مستخدم نشط يومياً على مستوى العالم في الربع الرابع من 2020ن بالمقارنة مع 249 مليون في الربع الثالث من العام نفسه.

وأفادت الإدارة بأنها سددت حتى الآن ما يزيد عن 110 ملايين دولار كمكافآت اجمالية إلى صانعي الفيديوهات التي بثتها «سبوت لايت» منذ اطلاقها، وكان من أبرزهم الشاب الأمريكي، ايفان ألبرتو، الذي بات قريباً من أن ينال لقب مليونير بسبب هذه المدفوعات اليومية من «سناب تشات».

وقال ألبرتو: «كُنت أطور مقاطع الفيديو في الأصل لغرض الانتشار، ولم أكن متأكداً تماماً من قدر المال الذي سأستطيع أن أجنيه من ورائها».

وذكر ألبرتو، والذي لم يتجاوز من العمر 22 عاماً، وبدأ يصنع الفيديوهات منذ نحو عامين، أنه بث مقطع فيديو قصير لنفسه وهو يتناول العشاء مع خطيبته، ولم يعبأ به كثيراً، ليُفاجَأ بعد أسبوعين بعد أسبوعين بإشعار من «سناب تشات» يُفيد بأن المقطع قد جلب له حتى الآن 94,000 دولار.

وأضاف ألبرتو: «حينما تسلمت الشيك الأول من الإدارة، ظننت في الأمر خطأ مطبعياً ما. ومنذ ذلك الحين، وأنا أصنع ما يتراوح بين 20 إلى 24 مقطع فيديو يومياً عبر حسابه الذي يبلغ عدد متابعيه 110.00 شخص. وحتى يوم الــ 18 من مارس الماضي، حصلت على ما يقرب من 900,000 دولار من هذه المقاطع التي أقدم فيه خدع سحرية، تحديات وبصفة أساسية أي شيء يلائم عروض الألعاب».

ومن المُرجَح أن ينضم ألبرتو في القريب العاجل إلى قائمة من مطوري الفيديوهات الذين باتوا مليونيرات بسبب منصة «سبوت لايت». وذكرت إدارة «سناب تشات» في تصريح أنها صنعت عدداً من المليونيرات من بين مستخدمي المنصة منذ اطلاقها في نوفمبر 2020.

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