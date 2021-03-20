«صندوق النقد»: بوادر تعافٍ اقتصادي عالمي

المصدر: واشنطن- رويترز

أشار المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي اليوم، إلى ظهور بوادر تعافٍ اقتصادي عالمي، لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة، منها ظهور سلالات جديدة من فيروس «كورونا».

وقال جيفري أوكاموتو، النائب الأول لمديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيُحَدث في مطلع أبريل، توقعات يناير للنمو العالمي، التي كانت 5.5 %، لتعكس التحفيز المالي الإضافي في الولايات المتحدة، دون أن يذكر تفاصيل.

وفي خطاب ألقاه أمام منتدى التنمية الصيني، أثار أوكاموتو مخاوف حول التباين المتزايد بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، في ظل وقوع حوالي 90 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع، منذ ظهور الوباء.

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