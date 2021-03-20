الطلب على البنزين في أمريكا يستعيد مستويات ما قبل الجائحة

المصدر: نيويورك - وكالات

ارتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة قرب مستويات ما قبل الوباء، مع تخفيف قيود الإغلاق وتوزيع اللقاحات ضد فيروس «كورونا».

وقالت شركة «جاز بادي» إن الطلب على البنزين وصل لمستوياته المسجلة في مارس 2020، ويستمر في الصعود الإضافي.

وكان الطلب على البنزين الخميس الماضي في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 17.5% من المتوسط المسجل في اليوم نفسه من الأسابيع الأربعة الماضية.

وأشارت الشركة إلى أن الطلب على البنزين يوم الخميس كان أعلى بنسبة 1.8% من آخر خميس قبل فرض تدابير الإغلاق الوطني في الولايات المتحدة في عام 2020.

وعلى مستوى الأسعار، ارتفع متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني الأمريكي إلى 2.886 دولار لكل جالون، بزيادة 69 سنتاً أو ما يعادل 31.4% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، بحسب بيانات «إيه إيه إيه».

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