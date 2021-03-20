الصين تعيد تشكيل لجنة السياسة النقدية

المصدر: بكين ـ د ب أ

أجرت الصين تغييرات على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للبلاد، حيث وافق مجلس الدولة الصيني على عضوية ساي فانج، ووانج ييمينج في لجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، بينما سيغادر ليو وي وما جون اللجنة، وسيستمر ليو شيجينج في العمل كعضو، وفقاً لبيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» أن بنك الشعب الصيني سيحافظ على موقف السياسة النقدية «المحايد»، وهو «ليس متشدداً أو فضفاضاً» على المدى القريب. وقالت إن التحول إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً سيعتمد على تغيير الأساسيات الاقتصادية.

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