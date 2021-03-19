توقع صعود النفط إلى 80 دولاراً خلال الصيف

المصدر: لندن- رويترز

أفاد بنك جولدمان ساكس بأن تراجع سعر النفط مثّل فرصة للشراء، وتوقع أن يبلغ سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف حتى في الوقت الذي توقفت فيه موجة ارتفاع للأسعار في الآونة الأخيرة لالتقاط الأنفاس.

واتجهت أسعار النفط لهبوط بنحو 9 % خلال الأسبوع بعد تنامي القلق إزاء ضعف الطلب في أوروبا، وتسبب ارتفاع الدولار الأمريكي في دفع العقود الآجلة لبرنت للانخفاض نحو 7 % أول من أمس.

وقفز برنت فوق 70 دولاراً للبرميل في الثامن من مارس للمرة الأولى منذ بدأت جائحة «كوفيد 19». وجرى تداوله عند 63.47 دولاراً للبرميل أمس.

وعلى الرغم من الانخفاض الحاد للأسعار، يتوقع جولدمان ساكس أن تستعيد سوق النفط توازنها سريعاً في الأشهر المقبلة.

وقال البنك، إن عوامل معاكسة مرتبطة بالطلب من الاتحاد الأوروبي وإمدادات إيران ستبطئ استعادة سوق النفط لتوازنها بواقع 0.75 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، بيد أنه يتوقع أن تعوّض «أوبك+» ذلك.

ويتوقع البنك ارتفاع إنتاج «أوبك+» 2.8 مليون برميل يومياً بحلول أغسطس، ما يفوق الزيادة في الإنتاج التي تتوقعها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية.

وقال جولدمان في مذكرة بتاريخ 18 مارس، إنه بحسب تقديراتنا «فإن سوق النفط ظلت في عجز كبير قدره 2.5 مليون برميل يومياً منذ فبراير، على الرغم من تقديرنا بأن صادرات إيران زادت 0.7 مليون برميل يومياً منذ بداية العام».

ويتوقع البنك زيادة كبيرة في الطلب العالمي على النفط في الأشهر المقبلة، بفضل مؤشرات على الطلب في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة للتحصين من «كوفيد 19»، فيما ارتفع توقعه لخام برنت من 65 دولاراً للبرميل في مارس إلى 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف.

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