62 مليار دولار قيمة «ديدي» الصينية

المصدر: بكين - وكالات

تسرع شركة النقل التشاركي الصينية «ديدي» خططها لتنفيذ الاكتتاب العام الأولي في الصيف المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر لوكالة «بلومبرج».

وبحسب التقرير فإن القيمة السوقية للشركة قد تسجل مستوى 62 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات التكنولوجية الصينية من حيث القيمة.

وقدمت الشركة موعد الطرح العام في البورصة بنحو ربع فصلي واحد، وذلك بدعم من نجاح الصين في السيطرة على جائحة «كورونا»، إذ كانت تستهدف من قبل تنفيذ الاكتتاب العام في نهاية 2021.

وأشارت إلى أنه في حال نجاح «ديدي» في تنفيذ الطرح العام في بورصة هونج كونج فإنها قد تجمع 9 مليارات دولار.

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