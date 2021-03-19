6 بنوك تمويل زيادة أسطول الخطوط السعودية

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية أمس أنها وقعت اتفاقية تمويل مع ستة بنوك محلية بقيمة 11.2 مليار ريال سعودي (3 مليارات دولار) تُعد الأضخم حجماً في تاريخ قطاع الطيران في المملكة.

وقالت الخطوط الجوية في بيان أمس، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس» إن الاتفاقية تهدف إلى تمويل احتياجات المؤسسة للفترة الممتدة حتى منتصف عام 2024، في إطار تمويل جزء من صفقات شراء 73 طائرة من شركتي إيرباص وبوينج.

والتي أُعلن عنها سابقاً مشيرة إلى أن الاتفاقية تشمل: 20 طائرة من طراز «ايه 321نيو»، و15 طائرة من «ايه 321 إكس إل أر» و8 طائراتٍ من طراز 787-10، جميعها لمصلحة شركة الخطوط السعودية، بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز أيه 320 نيو لمصلحة طيران أديل.

والجدير بالذكر أن المؤسسة تسلّمت 5 طائرات من طراز 787-10 من هذه الصفقة حتى الآن.

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