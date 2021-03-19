«وارن بافيت» يربح 17 مليار دولار من 5 أسهم منذ بداية 2021

المصدر: نيويورك - وكالات

تمكن المستثمر «وارن بافيت» من تحقيق أرباح بنحو 17 مليار دولار من خلال الاستثمار في 5 أسهم فحسب منذ بداية العام الجاري، بدعم عودة المستثمرين لشراء أسهم القيمة.

واستفادت شركة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة لـ«بافيت» من صعود سهم «بنك أوف أمريكا» بنسبة 30% منذ بداية شهر يناير الماضي، لترتفع قيمة حصتها في البنك من 30 مليار دولار إلى 39 مليار دولار.

كما حققت «بيركشاير هاثاواي» أرباحاً تقدر بنحو 3.7 مليارات دولار من سهم «أمريكان إكسبرس»، بعد ارتفاعه بنسبة 30% منذ بداية العام الجاري.

وربحت شركة «بافيت» حوالي 1.5 مليار دولار من «كرافت هاينز»، ونحو 1.4 مليار دولار عبر الاستثمار في «جنرال موتورز»، و1.3 مليار دولار من «بانكورب».

ونجح استثمار «بافيت» في 5 شركات يابانية للتجارة في العام الماضي في تحقيق أرباح بنحو 1.6 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، بعد ارتفاع أسهم «إيتوتشو» و«ميتسوكي» و«ماروبيني» و«ميتسوبيشي» و«سوميتومو» بمتوسط 26%.

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