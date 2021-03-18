«غوغل» تستثمر 7 مليارات دولار في أمريكا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس التنفيذي لـ «غوغل»، سوندار بيتشاي، اليوم الخميس، أن الشركة ستستثمر أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة هذا العام، وستخلق آلاف الوظائف.

وقال في بيان «نخطط لاستثمار أكثر من سبعة مليارات دولار في مكاتب ومراكز بيانات في أنحاء الولايات المتحدة، وخلق 10 آلاف وظيفة على الأقل بدوام كامل في غوغل، في الولايات المتحدة هذا العام».

وأكد بيتشاي أن غوغل «ترغب بأن تكون جزءاً» من تعافي الولايات المتحدة الاقتصادي من الوباء، وستستثمر في بعض المناطق التي تعد جديدة بالنسبة للشركة، بينما ستوسّع استثماراتها في أنحاء 19 ولاية.

ويأتي الإعلان، في وقت تواجه «غوغل» ضغوطاً من عشرات الولايات الأمريكية التي تتهمها بانتهاك هيمنتها في مجال البحث للقضاء على منافسيها.

وستنفق غوغل مليار دولار في ولاية كاليفورنيا.

وأكدت أنها ستضيف آلاف الوظائف في أتلانتا وواشنطن وشيكاغو ونيويورك.

وقال بيتشاي إن «ذلك سيساعد في جلب مزيد من الوظائف والاستثمارات لمجتمعات متنوعة، كجزء من التزاماتنا حيال المساواة العرقية التي سبق وأعلناها».

وأعلنت شركة «الفابيت»، المالكة لغوغل، الشهر الماضي، تسجيل زيادة 50 % في الأرباح الفصلية، لتصل إلى 15.2 مليار دولار، مع تحسن أعمالها في الإعلانات الرقمية.

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