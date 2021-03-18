اتهامات بالاحتكار تلاحق «غوغل»

المصدر: واشنطن - رويترز

ذكر المدعي العام لولاية تكساس أن 15 ولاية ومنطقة أمريكية رفعت دعوى قضائية على شركة «غوغل»، تتهمها فيها بمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار لتعزيز هيمنتها الحالية في مجال الإعلان.

وكانت 4 ولايات انضمت إلى الدعوى التي رفعتها تكساس وولايات أخرى على الشركة، في هذا الشأن.

وقال المدعي كين باكستون، إن ألاسكا وفلوريدا ومونتانا ونيفادا وبويرتوريكو، انضمت للدعوى المرفوعة في ديسمبر. ليبلغ عدد المشاركين في الدعوى 15.

والدعوى واحدة من 3 رفعتها الحكومة الاتحادية أو ولايات على «غوغل» في العام الماضي. وكشف باكستون ومدعون عموميون لدى الإعلان عن الدعوى المعدلة تفاصيل عن العلاقة بين غوغل وفيسبوك. وقال باكستون في بيان: تحالفنا يتطلع لمحاسبة غوغل على مسلكها غير القانوني وإصلاح ممارساتها في المستقبل. ونحن واثقون من أنها سترغم على دفع ثمن سوء تصرفها من خلال عقوبات مالية كبيرة.

ومن المتوقع عقد جلسة اليوم للنظر في التماس قدمته الشركة إلى محكمة اتحادية في تكساس لنقل القضية إلى كاليفورنيا. وتتهم الدعوى غوغل بانتهاك القانون فيما يتعلق بهيمنتها على عملية نشر الإعلانات على الإنترنت. وتقول الدعوى إن غوغل تتعاون خلسة مع فيسبوك أقرب منافسيها في الإعلان على الإنترنت وتتذرع بالحفاظ على سرية المستخدمين للقيام بتصرفات غير عادلة. ويشكو ناشرون من أن إحدى نتائج هذا التصرف هي انخفاض الإيرادات.

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