سي.إن.بي.سي: مورجان ستانلي أول بنك أمريكي كبير يتيح «بِتكوين» لعملائه

المصدر: لندن - رويترز

قالت سي.إن.بي.سي اليوم الأربعاء إن مورجان ستانلي أصبح أول بنك أمريكي كبير يتيح عملة «بِتكوين» الرقمية لعملاء إدارة الثروات لديه.

أبلغ البنك مستشاريه الماليين في مذكرة داخلية أنه سيسمح بالاستثمار في ثلاثة صناديق تتيح تملك بِتكوين، حسبما أوردته «سي.إن.بي.سي»، نقلاً عن مصادر قالت إنها مطلعة اطلاعاً مباشراً.

جاء ذلك بعد طلب عملاء إمكانية الانكشاف على العملة المشفرة.

وكانت بِتكوين قفزت إلى مستوى قياسي عند 61 ألفاً و781.83 دولاراً يوم السبت، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح وبفعل أنباء عن خطط هندية لحظر العملات المشفرة.

تكتسب العملة المشفرة قبولاً عاماً في الآونة الأخيرة، مع مراهنة شركات مثل «تسلا» عليها.

وفي الشهر الماضي، أقام بنك نيويورك ميلون وحدة جديدة لمساعدة العملاء في الاحتفاظ بالأصول الرقمية والتعامل عليها.

ووفقاً لتقرير سي.إن.بي.سي، فإن الاستثمار في الصناديق سيقتصر على من يملكون أصولاً لا تقل عن مليوني دولار لدى البنك، تزيد إلى 5 ملايين دولار على الأقل في حالة شركات الاستثمار. ويُشترط في كلتا الحالتين ألا يقل عمر الحساب المفتوح مع البنك عن 6 أشهر.

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