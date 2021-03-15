«رونغشينغ» الصينية تشتري 5 ملايين برميل نفط

المصدر: سنغافورة - رويترز

قالت مصادر تجارية اليوم إن رونغشينغ للبتروكيماويات، وهي الذراع التجارية لشركة التكرير الصينية الخاصة جيجيانغ للبتروكيماويات، اشترت خمسة ملايين برميل من الخام من الشرق الأوسط على أساس التسليم في مايو ويونيو، وذلك في مناقصة فورية.

وقالت المصادر إن رونغشينغ اشترت مليوني برميل من الخام العماني عند نحو 1.2 دولار فوق الأسعار المعروضة لخام دبي من شل، ومليون برميل من خام زاكوم العلوي عند ما بين عشرة و15 سنتاً فوق سعر البيع الرسمي للخام من إكسون موبيل وإنبكس.

وتتضمن المشتريات في المناقصة أيضاً مليوني برميل من خام مربان من بي.بي، وهو ما قال بعض المتعاملين إن ذلك يعادل خصماً عند نحو 25 سنتاً من أسعار البيع الرسمية لمربان في مايو بسبب الهامش الزمني.

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