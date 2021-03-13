«بيتكوين» تهبط 3.7 % إلى 55604 دولارات

المصدر: (عواصم - الوكالات)

انخفضت عملة بيتكوين المشفرة خلال تعاملات أمس، رغم زيادة التفاؤل في الأسواق المالية عقب توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وتراجعت العملة الافتراضية بنسبة 3.7% إلى 55604 دولارات، خلال التعاملات وفقاً لبيانات «كوين ديسك»، بعدما تجاوزت في وقت سابق من التعاملات مستوى 58.11 ألف دولار.

كما انخفضت أسعار كل من العملتين المشفرتين الإيثريوم 5.4% عند 1741 دولاراً، والريبل 3.7% إلى 43.79 سنتاً.

وارتفعت أسعار «بيتكوين» أخيراً بدعم من الطلب المؤسسي واستثمار «تسلا» 1.5 مليار دولار بها، هذا ويتوقع الملياردير المستثمر «مايك نوفوجراتس» - الذي يدير «جلاكسي ديجيال هولدينجز» - أن تصل العملة إلى 100 ألف دولار بنهاية العام.

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