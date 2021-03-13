«بيتكوين» تهبط 3.7 % إلى 55604 دولارات
انخفضت عملة بيتكوين المشفرة خلال تعاملات أمس، رغم زيادة التفاؤل في الأسواق المالية عقب توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.
وتراجعت العملة الافتراضية بنسبة 3.7% إلى 55604 دولارات، خلال التعاملات وفقاً لبيانات «كوين ديسك»، بعدما تجاوزت في وقت سابق من التعاملات مستوى 58.11 ألف دولار.
كما انخفضت أسعار كل من العملتين المشفرتين الإيثريوم 5.4% عند 1741 دولاراً، والريبل 3.7% إلى 43.79 سنتاً.
وارتفعت أسعار «بيتكوين» أخيراً بدعم من الطلب المؤسسي واستثمار «تسلا» 1.5 مليار دولار بها، هذا ويتوقع الملياردير المستثمر «مايك نوفوجراتس» - الذي يدير «جلاكسي ديجيال هولدينجز» - أن تصل العملة إلى 100 ألف دولار بنهاية العام.