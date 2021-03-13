2.9 % انكماش اقتصاد بريطانيا في يناير
انكمش الاقتصاد البريطاني 2.9% في يناير بعدما دخلت غالبية مناطق البلاد في إغلاق جديد جراء جائحة كوفيد - 19 على ما أظهرت أرقام رسمية الجمعة.
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني في بيان أن إجمالي الناتج المحلي تراجع بعدما سجل تحسناً بنسبة 1,2% في ديسمبر.
وأضاف إن «القيود التي فرضتها الحكومة خفضت النشاط الاقتصادي. فرضت قيود بمستويات مختلفة في الدول الأربع التي تشكل المملكة المتحدة في يناير».
وتقلّص الاقتصاد 9% مقارنة بما كان عليه في فبراير 2020 قبل تأثير الجائحة.
وكانت غالبية مناطق المملكة المتحدة فرضت إغلاقاً صارماً في مطلع يناير للجم انتشار نسخة متحورة من فيروس كورونا أشد عدوى.