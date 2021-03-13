2.6 مليار دولار أرباح «شل» خلال 2020

المصدر: (لندن - رويترز)

زادت أرباح رويال داتش شل العام الماضي من تداول النفط الخام والمنتجات المكررة في 2020 إلى الضعف مقارنة بالعام السابق لتسجل 2.6 مليار دولار، ما قدم دفعة تعوض الانخفاض في الطلب على الطاقة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشكلت عمليات تداول النفط لدى شل، والمعروفة داخلياً بقطاع التداول والإمداد، 43% من إجمالي أرباح قسم المنتجات البترولية الذي بلغ 5.995 مليارات دولار في 2020.

وذكر التقرير أن إجمالي إيرادات التداول في 2019 كان قد سجل 1.3 مليار دولار.

وأضاف التقرير إن شل، أكبر شركة لتداول الطاقة في العالم، شهدت انخفاضاً نسبته 28% في مبيعات النفط العام الماضي.

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