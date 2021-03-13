29 % زيادة في رواتب موظفي «دويتشه بنك»

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلن مصرف «دويتشه بنك» الألماني، أنه وزع المزيد من المكافآت على مجلس الإدارة والموظفين بعد تحقيق ربح أول مرة منذ عام 2014.

وزادت رواتب موظفي دويتشه بنك بنسبة 29% لتصل إجمالاً إلى 9ر1 مليار يورو، حسبما أعلن البنك الذي يقع مقره في مدينة فرانكفورت، في إطار تقريره السنوي.

وعلى الرغم من زيادة العلاوات، قرر البنك أن فريق إدارته سيتنازل عن واحد على اثني عشر من راتبه السنوي في ضوء جائحة كورونا. ويتضمن المخطط رئيس المجلس الإشرافي، باول أخلايتنر. ويعني ذلك أن العديد من الموظفين في أعلى مستويات الإدارة سيتخلون عن راتب شهر واحد في العام.

وارتفعت رواتب مجلس إدارة دويتشه بنك من 36 مليون يورو في 2019 إلى 50 مليون يورو بعد عام، على الرغم من التنازل الجزئي من قبل المديرين.

وإذا كان تم دفع الراتب والمكافآت بالكامل، لكان الإجمالي قد ارتفع بمقدار يزيد على 6ر4 ملايين يورو. ومع ذلك، زاد عدد مجلس الإدارة أيضاً من ثمانية إلى 10 أعضاء، ما أثر في المتوسط ​​السنوي.

وتم توزيع المكافآت في المجموعة على عدد أقل من الموظفين بشكل عام. وانخفض عدد الوظائف بدوام كامل في دويتشه بنك بواقع 2938 وظيفة إلى 84659 وظيفة في العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز