130.2 تريليون دولار ثروات الأمريكيين نهاية 2020

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي في تقرير، اليوم الخميس، إن ثروات الأُسر الأمريكية ختمت عام 2020 عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 130.2 تريليون دولار في ظل أسعار فائدة بالغة التدني وإجراءات تحفيز اقتصادي ضخمة كبحت التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

أظهر التقرير أن ارتفاعات أسواق الأسهم أضافت 4.9 تريليونات دولار إلى الأصول في الربع الأخير من السنة، وإن ارتفاع قيمة العقارات أضاف حوالي 900 مليار دولار.

وزادت الأرصدة النقدية 642.7 مليار دولار في الربع الرابع إلى مستوى قياسي بلغ 14.1 تريليون دولار.

ونمت ثروات الأُسر 12 تريليون دولار عنها قبل عام وسدد المستهلكون 118.3 مليار دولار من ديون بطاقات الائتمان، وهو رقم قياسي أيضاً.

ولا يوضح التقرير قدر التفاوت بين الأُسر ذات الدخل المرتفع والأسر الفقيرة ولا بين أوضاع أصحاب الوظائف ومن فقدوها أو من يملكون أسهماً وعقارات ومن لا يملكون.

لكن البيانات تعطي مؤشراً عاماً على قوة الأوضاع المالية للأُسر الأمريكية والتي تلقت دعماً بنحو ثلاثة تريليونات دولار في وقت مبكر من الأزمة، فضلاً عن تخفيضات أسعار الفائدة ومشتريات السندات الشهرية من البنك المركزي.

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